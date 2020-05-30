Женщина, которая бросалась на Тихановского

«Неизвестная» хваталась за одежду «народного блогера» в Гродно, но не была задержана.

Telegram-канал NEXTA опубликовал видео с одной из провокаторш. Видно, отмечает «Радыё Свабода», что она курит в парке после брутального задержания Сергея Тихановского, а затем показывает зад мужчине, который попытался ее пристыдить.

За ночь неравнодушные разыскали «неизвестную»: ею оказалась Елена К, 1981 года рождения, проживающая в Минске, но прописанная в Бобруйске.

По данным на утро субботы, сам Тихановский находится в местном изоляторе. Также задержаны с десяток его сторонников.