C учетом курсовых разниц с начала года он уменьшился на 2,9%.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2020 года составил 16,6 млрд долл. Таким образом, он уменьшился с начала года на 0,5 млрд долларов, сообщает сайт Министерства финансов.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2020 года составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 9,5%.

В январе-апреле 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 255,2 млн. долларов США от правительства и банков Российской Федерации, экспортно-импортного банка Китая, МБРР, ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2020 года составило 567,3 млн долларов.

В январе-апреле 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 189,7 млн долл. США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 230,0 млн долларов и 161,2 млн. рублей.