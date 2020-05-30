Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство полицейскими США афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого привела к массовым протестам в Миннеаполисе. Главная правозащитница призвала американские власти наказать виновных и остановить расправы над чернокожими гражданами.

Мишель Бачелет подчеркнула, что в США это уже не первый случай гибели чернокожего от рук полиции. «…Имя Джорджа Флойда – еще одно имя в ряду невооруженных афроамериканцев, которые в последние годы погибли от рук полиции: это Бреонн Тейлор, Эрик Гарнер, Майкл Браун и многие другие. В этом списке также Ахмауд Арбер и Трейвон Мартин, убитые вооруженными добровольцами», – заявила Верховный комиссар.

Бачелет говорит о появившейся в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание Флойда. Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на землю. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали его крик. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города.

Верховный комиссар ООН настоятельно призвала власти США «принять серьезные меры с тем, чтобы остановить такие убийства». Она выразила надежду, что виновным сотрудникам полиции будут предъявлены обвинения и они понесут заслуженное наказание.

Бачелет приветствовала решение властей США расследовать этот инцидент, однако выразила опасение, что, как и во многих предыдущих случаях, в итоге полицейские будут оправданы. Представитель ООН настоятельно призвала Вашингтон искоренить практику расовой дискриминации, которая лежит в основе таких трагических инцидентов.

Отметив, что гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах США, Верховный комиссар настоятельно рекомендовала американцам не прибегать к насилию.

«Насилие и вандализм не решат проблему жестокости полиции и укоренившейся дискриминации. Я настоятельно призываю протестующих выражать требование справедливого правосудия мирным путем, а полицию – проявлять максимальную сдержанность…», — подчеркнула Бачелет.