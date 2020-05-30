Виктор Бабарико заявил 30 мая, что он и его команда не ожидали “что провокации будут такими ранними и такими циничными».

«То, что мы видим, говорит о том, что это была провокация, а значит это задержание незаконно. Я отношусь к этому отрицательно», — сказал политик во время онлайн-эфира.

Также потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико заявил о многочисленных нарушениях на нынешнем этапе избирательной кампании и о том, что в связи с этим возможность проведения честных выборов находится под угрозой.

Он добавил, что официальное обращение о нарушениях будет отправлено в Центральную избирательную комиссию в понедельник.