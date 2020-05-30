Валерий Цепкало по дороге на встречу со своими сторонниками в Гомеле приостановился на пикете в поддержку Светланы Тихановской. Вместе с женой претендент на президентский пост поставил подписи за выдвижение Тихановской в президенты и пообщался с людьми, которые в это время стояли вокруг.

Цепкало осудил вчерашнее задержание Сергея Тихановского: «Белорусский народ должен иметь возможность выбирать. И если его лишают этого права — это неправильно!»

Также Цепкало, входивший на выборах 1994 года в команду Лукашенко, продолжает критиковать действующего руководителя Беларуси: «Как можно знать жизнь, если смотришь на неё из окна бронированного автомобиля в сопровождении эскорта и летаешь на своём самолёте? Ты не знаешь их проблемы, ты не знаешь, чем живут люди. Ты давно уже об этом забыл».

По мнению политика, президент должен находиться у власти максимум два срока: «Отбыл — и иди отдыхай».