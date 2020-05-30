Официальное заявление Светланы Тихановской опубликовано в интернете.

Она утверждает, что 29 мая в городе Гродно во время проведения пикета по сбору подписей за выдвижение ее в кандидаты в президенты Республики Беларусь была совершена грязная провокация в отношении Сергея Тихановского.

Она делает такой вывод на основании видео, которых в социальных сетях оказалось немало. Прямую трансляцию с мероприятия вел и сам Тихановский, известный видеоблогер. Вместе с ним милиция задержала еще 9 человек, среди которых не только участники инициативной группы, но и граждане, находившиеся поблизости.

Светлана Тихановская утверждает, что пикет носил законный и мирный характер. В связи с этим требует немедленно освободить руководителя своей инициативной группы.

Она заявляет, что задержание Сергея Тихановского будет расценивать как нарушение ее конституционных прав и давление на претендента в кандидаты на должность президента Республики Беларусь. Соответствующие заявления она собирается подать в Центризбирком и МВД.