Он обогнал Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов, составленный журналом Forbes. За последние 12 месяцев Федерер заработал 106,3 миллиона долларов — из них 100 миллионов составили спонсорские контракты и лишь 6,3 миллиона спортсмен получил непосредственно на корте.

За Федерером в списке расположились сразу трое футболистов — Криштиану Роналду (105 миллионов), Лионель Месси (104 миллиона) и Неймар (96 миллионов).

В десятку также входят баскетболисты Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант, гольфист Тайгер Вудс и игроки в американский футбол Кирк Казинс и Карсон Венц.

В 2019 году наибольшие доходы среди спортсменов, по подсчетам Forbes, были у Месси. Федерер занимал пятое место.