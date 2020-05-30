Претенденты на президентское кресло отреагировали на эмоциональные высказывания главы государства Александра Лукашенко, которые он сделал, посещая Минский тракторный завод, пишет TUT.BY.

Виктору Бабарико президент предложил задуматься, где он будет работать после выборов.

— Я понимаю, что это банкир [Виктор Бабарико] где-то сделал, — видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали (Бабарико говорил, что один из претендентов предлагал ему пост премьера в обмен на снятие его кандидатуры. — Прим. TUT.BY). Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения, — заявил Лукашенко.

После этого в соцсетях Бабарико задали вопрос о работе: «Виктор, вы уже задумались о том, где вы будете работать после выборов?»

— Пока я ищу работу до 9 августа:). Не возьмут 9-го, может, появится 23-е. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать:), — написал в ответ Бабарико.

20 мая Бабарико рассказывал, у него сейчас нет предложений о работе: «Если меня не выберет народ в президенты, то я уйду в какой-то отпуск. Если поступят предложения о работе, то поступят, если не поступят — буду заниматься своими проектами. Наверняка будет какое-то предпринимательство. Если меня позовут в Белгазпромбанк (он был председателем правления банка с 2000 года. — Прим. TUT.BY), то почему не рассмотреть это предложение? Хотя вряд ли».

Валерию Цепкало Лукашенко предложил вспомнить, «почему его президент уволил». Напомним, в 2017 году президент Беларуси подписал указ об освобождении Валерия Цепкало от должности директора Парка высоких технологий.

— Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом, — сказал Лукашенко.

Вопрос о компромате, о котором говорил президент, Цепкало задали на встрече с избирателями в Минске 29 мая. Бывший глава ПВТ и дипломат заявил, что это «все ложь». Что именно — он не уточнил.

Блогера Сергея Тихановского, который возглавил инициативную группу по сбору подписей своей жены Светланы Тихановской, Лукашенко назвал «шелудивым» и сказал, что знает, на чьих машинах он ездит и какое у него гражданство.

— Это вроде независимая газета («Коммерсант». — Прим. TUT.BY) в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (речь о Сергее Тихановском. — Прим. TUT.BY), иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — отметил Лукашенко.

Во время пикета 29 мая в Гродно, где Тихановского задержали, он заявил, что машины, на которых ездит команда, бензином заправляют подписчики его канала, а он всегда был гражданином Беларуси и уезжать из страны не собирается ни при каких обстоятельствах.

— Я уже не удивлюсь, если они где-то договорятся там с какими-то спецслужбами, паспорт еще какой-нибудь сделают и покажут разворот. Никогда не был я гражданином никакой другой страны, только своей Беларуси, и в принципе желания не было, особенно сейчас, поменять паспорт, — заявил блогер.