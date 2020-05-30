Вот какая информация появилась 30 мая в ее телеграм-канале. Приводим сообщение в полном объеме.

29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский.

Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы.

Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.