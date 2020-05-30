В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, который разрабатывался компанией Илона Маска. Пилотируемый космический корабль нового поколения намного больше по массе и размеру, чем существующие ракеты SpaceX.

Целью компании SpaceX являлся запуск Starship на Марс с грузом — в 2022 году, за которым последует пилотируемый полет в 2024 году. Однако не так давно на американском полигоне Бока Чика возле границы с Мексикой ракета была полностью уничтожена. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на издание Spaceflight Now.

Взрыв произошел через две минуты после запуска двигателя Raptor. Отмечается, что обломки ракеты разбросало вокруг стартовой площадки. Информация о пострадавших отсутствует. Это, к слову, далеко не первый инцидент с прототипом.

В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к уничтожению ракеты. А в ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, получивших один миллиард долларов от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. Недавно SpaceX была предоставлена лицензия на совершение полетов для Starship.