Выступая 29 мая перед представителями коллектива Минского тракторного завода, Александр Лукашенко заявил следующее.

«У нас Конституция не под женщину. У нас общество не созрело, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент – не Литва. Там президент… Вот была Даля Грибаускайте: пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает. Потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик. Я в этом абсолютно убежден».

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая сегодня дала свой ответ действующему главе государства, который опубликовала на своей странице в Фэйсбуке в интернете. Вот что она пишет.

Как политик я убеждена в глубокой ошибочности мнения, что женщина не может занимать высокий пост президента Республики Беларусь. Современная беларуска – уже не та кухарка, которая только «варит борщи». Она стремится развивать в себе самые лучшие качества лидера и профессионала, постоянно учится и осваивает новые знания, любит свою семью и детей и хочет быть уверенной в будущем. Статья 32 Конституции Республики Беларусь как раз и предоставляет ей равные права в получении образования, продвижении по службе, в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности.

Когда действующий руководитель утверждает, что «у нас Конституция не под женщину», он демонстрирует не только незнание Конституции, при этом являясь ее гарантом, но и самое главное — рецидив неуважения к своим гражданам.

Пренебрежительное, на грани с дипломатическим скандалом, упоминание президента дружественной Литвы госпожи Дали Грибаускайте, в совокупности с проявленным полным незнанием политического устройства страны-соседки, лишь подтверждает вышеизложенное. Хочу напомнить, что госпожа президент дважды избиралась своим народом на свободных и честных выборах, и по завершении второго срока не придумывала способов остаться у власти дольше, в отличие от лидера Беларуси и некоторых его ближайших «друзей».

Женщина может быть Президентом Республики Беларусь – и я им буду, потому что пришло время реальных действий и ответственности за результат, а не разговоров и обещаний. В свое время Маргарет Тэтчер сказала: «Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца всё-таки несет курица».

Я, Анна Канопацкая, сделаю Беларусь процветающей и демократической страной, свободной от гендерных стереотипов!