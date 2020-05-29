Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 179 «Об оплате труда».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом предусматривается поддержание заработной платы работников бюджетных организаций на уровне не ниже размера минимальной заработной платы и осуществление им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.

В качестве дополнительного возможного источника финансирования расходов бюджетных организаций в случае недостаточности средств от приносящей доходы деятельности определены средства республиканского и местных бюджетов, проинформировали в пресс-службе.