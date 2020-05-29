Временный запрет на вывоз из Беларуси респираторов, защитных очков и ряда других медицинских товаров, введенный с 16 марта 2020 года и ранее действовавший до 1 июня 2020 года, продлен до 1 июля 2020 года.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 28 мая 2020 года № 319. Документ опубликован на Национальном правовом портале, сообщает Belmir.by.

В документе сделан еще ряд уточнений.

Например, теперь запрет не будет касаться некоторых товаров, на вывоз которых выдано разрешение Минздрава с указанием сведений о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации, осуществляющей их вывоз.

Среди этих товаров – маски медицинские одноразового и для многократного применения, халаты медицинские хирургические одноразовые и для многократного применения и другие.

Напомним, временный запрет на вывоз ряда медицинских товаров был введен постановлением Совмина от 17 марта 2020 года № 149. Изначально в нем было 16 пунктов, позднее добавился еще один.

Затем был снят запрет на вывоз бинтов, ваты, марли и прочего, а также масок медицинских, одноразовых и многократного применения, происходящих из Республики Беларусь.