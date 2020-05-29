Более трети белорусских родителей имеют признаки депрессии, каждый шестой – в ее умеренной, средней или тяжелой форме.

Такие данные содержатся в первой волне онлайн-исследования, проведенного в Беларуси Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Всемирного банка.

Оно посвящено влиянию пандемии COVID-19 на семьи с детьми в стране. Опрос проводился 27-29 апреля 2020 года и охватил 1006 семей по всей Беларуси.

Как отмечается в исследовании, экономические проблемы стали определяющим фактором, влияющим на психологическое состояние белорусов. Родители, чей доход значительно сократился, чаще других страдают от депрессии: 25% из них имеют умеренную, среднюю или тяжелую форму депрессии, по сравнению с 12% родителей, чей доход не изменился. Депрессия более выражена у жителей малых городов, чем у жителей крупных. Существует и позитивная сторона: если семья занимается спортом или выполняет физические упражнения, тем меньше дети и взрослые в ней подвержены депрессии.

Несмотря на то, что 57% родителей столкнулись со снижением дохода, две трети родителей уверены, что население нужно в первую очередь защищать от эпидемиологических рисков. Тем не менее, те родители, чей доход значительно снизился, чаще отмечают необходимость экономических мер (30% по сравнению с 19% у тех, чей доход снизился незначительно или остался прежним).

В целом, как говорится в исследовании, кризис в Беларуси значительно влияет на семьи с детьми: каждый второй родитель был вынужден отложить покупку одежды, каждый четвертый – экономить на еде. Только менее трети не изменили своего поведения.