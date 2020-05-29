Беларусь вошла в пятерку европейских стран, где было зафиксировано большое количество инфицированных COVID-19 за последние 14 дней.

Этими пятью странами являются Российская Федерация, Великобритания, Турция, Беларусь и Италия.

В Беларуси на 29 мая зарегистрировано 39 тысяч 858 человек. Из них умерли 219.

Прошло чуть более четырех календарных месяцев с того момента, как первые случаи нового коронавируса были официально зарегистрированы в Европейском регионе ВОЗ. За последние 14 дней кумулятивные случаи в Европейском регионе увеличились на 15%, и на долю региона по-прежнему приходится 38% случаев и 50% смертей в мире.

«На данный момент, приоритетом для европейских стран по-прежнему должны оставаться инвестиции в медицину. Подобные меры — признак ответственных политических действий», — подчеркнул представитель ВОЗ Ханс Клюге.

В ВОЗ напомнили, что 10 лет назад многие страны отреагировали на рецессию сокращением государственных расходов на здравоохранение. В период с 2008 по 2013 год государственные расходы на здравоохранение на человека сократились примерно в половине стран региона. Эти сокращения не позволили многим людям получить доступ к необходимой медицинской помощи. Неудовлетворенная потребность в медицинской помощи возросла в 19 из 28 стран ЕС, затронув в 2013 году на 3 миллиона человек больше, чем в 2008 году. Кроме того, до 9% домохозяйств оказались в нищете — или еще более обнищали — в результате необходимости платить за медицинские услуги из своего кармана.

«Страны, которые пошли по пути сокращения расходов на здравоохранение, изо всех сил пытались оправиться от экономического шока, — отметил Ханс Клюге. — Сегодня нашим приоритетом должно стать инвестирование в здравоохранение, инвестиции в социальную защиту и, прежде всего, избежание жесткой экономии, которая опустошила жизни многих европейцев».

«COVID-19 высветил фундаментальную истину: когда одному из нас не хватает здоровья и ухода, мы все подвергаемся риску. Никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности», — заключил он.