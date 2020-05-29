В Чили сумела победить коронавирусную инфекцию женщина, которой скоро исполнится 112 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, речь идет о пенсионерке по имени Хуанита. Она проживает в доме престарелых Hogar Italiano, расположенном в коммуне Нуньоа в провинции Сантьяго. В середине апреля у нее взяли анализы на COVID-19, которые показали заражение коронавирусом.

Примечательно, что у Хуаниты были проблемы с дыханием еще до заражения. Тем не менее она не сдавалась, и женщине удалось вылечиться.