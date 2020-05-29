В полночь 29 мая откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе со странами ЕС и Молдовой, 56 останутся закрытыми, в частности на направлении России и Беларуси.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде» отметил, что распоряжение правительства о внесении изменений в «карантинные» списки закрытых пунктов пропуска от 20 мая было обнародовано 28 мая на «Правительственном портале».

«Сейчас администрация ГПСУ разрабатывает необходимые документы для подразделений охраны границы, и фактически ночью с 00.00 часов 29 мая пункты пропуска с украинской стороны будут готовы к оформлению граждан и транспортных средств. Соответствующие письма были также направлены сопредельным странам».

Демченко отметил, что каждая смежная сторона принимает решение об открытии пункта самостоятельно и отдельно. Он пояснил, что предварительно есть информация из отдельных стран о готовности как можно скорее возобновить пропуск, но окончательно это станет ясно 29 мая.