Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется работа генов, что влечет характерные физиологические изменения.

Ученые подчеркивают, что начало «старения» зависит от многих факторов — особенностей образа жизни человека, количества и силы перенесенных стрессов, экологии. Эксперты рекомендуют регулярно заниматься спортом, следить за своим питанием, по возможности всегда сохранять позитивный настрой и хорошо спать.