Как перед этим в Минске, Слуцке, Солигорске, Барановичах, Могилеве, Гомеле, 29 мая пикет в поддержку выдвижения Светланы Тихановской в кандидаты в президенты в Гродно также собрал очереди из желающих поставить свою подпись.

Надо отдать должное неутомимости и энергичности ее мужа видеоблогера Сергея Тихановского, который является движущей силой ее инициативной группы. Стремглав преодолев немалое расстояние от Гомеля, где вел свой репортаж накануне до 22.00, сегодня он будоражит своими экспромтами Гродно. Остается только сожалеть, что его инициативную группу Центризбирком не зарегистрировал. Какого колоритного кандидата в президенты мы могли бы получить!

Он ответил на слова президента Александра Лукашенко, который сегодня общался с работниками Минского тракторного завода, и, не называя конкретной фамилии, сказал: «Мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее». Тихановский заявил, что у него одно гражданство, других никогда не было, что деньги у него есть, так как занимается бизнесом.

С его слов, инициативной группой Светланы Тихановской собрано накануне приезда в Гродно около 10 тыс. подписей за ее выдвижение в кандидаты в президенты.