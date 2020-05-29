«Один широко известный в узких кругах сборщик подписей дособирался до серьезного инцидента», — так по БТ прокомментировали произошедшее с Тихановским в Гродно. Сюжет был показан в вечернем выпуске новостей, пишет TUT.BY.

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— Уже с первых минут этот сбор подписей перерос в митинг, а по закону, отметим, проводить на этом этапе избирательной кампании агитационный митинг — запрещено.

В сюжете также прозвучало, что отвечать «на элементарные вопросы избирателей собиратель не хотел».

— В итоге такая манера общения переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки, которую устроили на площади. Один из сотрудников милиции подвергся нападению.

Сюжет сопровождался видео со стрима канала «Страна для жизни». Там видно, что женщина навязчиво преследует Тихановского, он пытается уйти от нее, называя происходящее провокацией, а сотрудники милиции хватают его за локоть.

По информации команды Тихановского, сегодня после пикета по сбору подписей в Гродно вместе с блогером задержали координатора гродненского штаба Дмитрия Фурманова, двух водителей команды, а также местных жителей. Всего 10 человек.