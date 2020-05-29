Согласно долгосрочному контракту, белорусские потребители получают российское голубое топливо по 127 долларов за 1 тысячу кубометров газа.

Вопрос об условиях поставок газа в Беларусь в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает Sputnik.

В конце прошлого года российская сторона согласилась на предложение белорусских партнеров, и на 2020 год сохранились прежние условия поставок голубого топлива. Таким образом, по условиям долгосрочного контракта, Минск должен платить 127 долларов за 1 тысячу кубометров газа.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов», — рассказал глава российской корпорации.

По словам Миллера, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января будущего года.

После чего добавил, что письмо, в котором изложена позиция ПАО «Газпром», направлено министру энергетики Беларуси Владимиру Каранкевичу.

Накануне главы правительств двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора договорились поручить министрам энергетики продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Беларуси.

Белорусская сторона настаивает на пересмотре цены, которая заложена в контракте на данный год. В Минске аргументируют это тем, что оптовая цена на газ на европейском рынке в настоящее время составляет около 80 долларов за 1 тысячу кубометров.