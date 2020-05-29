Александр Лукашенко на тракторном заводе пообещал его не приватизировать

29 мая во время посещения Минского тракторного завода президент Беларуси получил в подарок макет самого мощного белорусского трактора.

Возможно, это был знак, что при нынешнем генеральном директоре он все-таки будет запущен в серийное производство. Его модель была презентована еще в 2016 году. Генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк был назначен на эту должность год назад.

Руководитель тракторного завода, судя по репликам главы государства, должен быть удовлетворен результатами своего труда. Поздравив коллектив с 74-летием основания предприятия, президент не сдержался от похвалы: «Это прекрасный завод, лицо нашей страны, это бренд»

Практически каждый девятый из десяти тракторов МТЗ уходит на экспорт. Бизнес-планом «МТЗ-ХОЛДИНГ» на этот год предусмотрено поставить за пределы страны продукции не менее, чем на 610 миллионов долларов США. На сегодняшний день известно, что в текущем году объемы экспорта сохранены на уровне прошлого года и по системе холдинга превысили 120 млн долларов. Но, как говорится, еще не вечер.

«МТЗ-ХОЛДИНГ» зарегистрирован в Государственном реестре холдингов 1 августа 2014 года под № 82. В его структуру входит 10 предприятий:

Минский тракторный завод,

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов,

Витебский завод тракторных запчастей,

Минский завод шестерен,

Сморгонский агрегатный завод,

Лепельский ремонтно-механический завод,

Хойникский завод гидроаппаратуры,

Наровлянский завод гидроаппаратуры,

Мозырский машиностроительный завод,

Оршанский инструментальный завод.

27 сборочных производств белорусской техники работают в 12 странах. В 60 странах имеются 120 субъектов по реализации продукции холдинга. Собственная сеть состоит из 21 структуры в 15 государствах, которые продают белорусские тракторы на территории России, Казахстана, Молдовы, Украины, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирландии, Норвегии, Сербии, Словакии, Венесуэлы, Китая, Камбоджи, Египта. Среди разрабатываемых направлений экспорта – Гватемала, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кот-д’Ивуар, Замбия, Сенегал, Эфиопия, Иордания, ОАЭ, Сирия.

Европу холдинг собирается покорять новой базовой моделью «BELARUS-742.7», которая приходит на смену широко известной и популярной «МТЗ-80» (теперь – «BELARUS-80.1/82.1»). Ее уже показали в прошлом году на выставке в Ганновере.

Чтобы завоевать западные рынки, на машинах, выпускаемых холдингом, устанавливаются двигатели самых строгих мировых экологических стандартов. Здесь расширяют линейку техники, работающей на газу.

По словам генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка, чтобы привлечь рабочую силу, они публикуют объявления в районных газетах страны и обещают откликнувшимся общежитие и 1400 рублей зарплаты. Наверное, неплохо для государственного предприятия в Беларуси.

Предполагая перспективы развития, в разговоре с представителями трудового коллектива Александр Лукашенко подчеркнул, что повальная приватизация – это не его политика.

«Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям,» – успокоил он пролетарскую элиту, перед этим постращав присутствующих тем, что якобы некоторые потенциальные кандидаты в президенты предлагают распродать государственную собственность.