В министерстве образования ответили на петицию белорусов, которые требовали отстранить от должности министра образования Игоря Карпенко.

С 27 апреля на платформе «Удобный город» белорусы собирали подписи за отставку главы Минобразования. Всего петицию подписали более 5 тысяч человек.

Текст петиции содержал претензии к Игорю Карпенко по 7 пунктам, среди которых:

отсутствие организации дистанционного обучения школьников и студентов; нерациональная политика ведомства в части нагрузки на учителей (нагрузка выросла в 2 раза, а зарплата осталась прежней); отсутствие четкой позиции по организации учебного процесса; несправедливая аттестация за три четверти и другие.



Петиция была отправлена в Минобразования. Ведомство прислало ответ, в котором на трех листах подробно объяснило свою позицию по каждой из претензий. Основная причина отказа – приведенные доводы не аргументированы.

В ответе чиновники подчеркнули, дистанционное обучение в средних школах страны не предусмотрено, а работа учреждений образования может быть скорректирована только после рекомендаций Минздрава.