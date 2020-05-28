Следующая попытка запустить Crew Dragon состоится 30 мая.

Запуск космического корабля Crew Dragon, который построила компания SpaceX Илона Маска, на Международную космическую станцию 27 мая отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Решение об этом приняли за 16 минут до запланированного старта, сообщает Tsn.ua.

Об этом стало известно во время трансляции, которую ведет ТСН.uа.

Ракета Falcon 9 должна была отправиться в 23:33 (по киевскому времени ред.). На борт даже уже поднялись два опытных астронавта. Однако, получив очередной прогноз, за 16 минут до старта, миссия окончательно отложила запуск, чтобы не подвергать жизнь астронавтов опасности.

Следующая попытка запуска запланирована на субботу, 30 мая в 3:22 по времени Восточного побережья США.