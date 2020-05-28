Визовый центр уже открыл доступ к записи на подачу документов, но пока работать будут только два дня в неделю.

Визовый центр Великобритании возобновит частично свою работу в Минске с 1 июня, об этом сообщил сайт центра, при этом визовая служба предупредила о принципиальном требовании для посетителей центра в условиях пандемии коронавируса, передает Sputnik.by.

«Вы должны будете носить маску и соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы войти в наш центр», — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, с 1 июня Визово-иммиграционная служба Великобритании начинает поэтапное возобновление услуг, и визовый центр в Минске будет открыт с этой же даты.

Запись на подачу документов уже доступна, сообщается на сайте.

Визовая служба предупредила, что время работы центра изменено. Принимать заявителей будут пока только два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Также в визовом центре напомнили, что с 8 июня в Великобритании начинают действовать новые правила въезда.