Генеральная прокуратура Беларуси, рассмотрев жалобу вдовы исчезнувшего в 1999 году бизнесмена Анатолия Красовского, отказалась пересматривать постановление Следственного комитета республики о приостановке расследований по фактам исчезновений белорусских политиков 20-летней давности. Об этом Ирина Красовская сообщила DW в четверг, 28 мая.

В ответе генпрокуратуры от 14 мая, отправленном на имя Ирины Красовской, говорится, что решение о приостановке расследования, вынесенное следователем Юрием Варавко, было «принято законно и обоснованно», так что «оснований для его отмены в настоящее время не имеется».

При этом в письме за подписью начальника управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси, старшего советника юстиции Константина Беспаленкова отмечается, что, поскольку предварительное расследование по указанному уголовному делу «не окончено», копия жалобы Ирины Красовской «направлена для рассмотрения в Следственный комитет».

В своей жалобе Ирина Красовская писала, что СК не предпринял должных мер в связи с признанием в причастности к убийствам оппозиционеров, которое сделал в интервью DW бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ (СОБР) Юрий Гаравский.

Вдова исчезнувшего бизнесмена расценивает постановление следователя Варавко как «незаконное, грубо нарушающее требования уголовно-процессуального законодательства, необоснованно затягивающее предварительное расследование и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности». По ее словам, целый ряд требований закона следователь и органы уголовного преследования не выполнили.

То, что все ее прежние жалобы были проигнорированы, Ирина Красовская объясняет тем, что в причастности к организации «похищений и возможной несудебной казни» Анатолия Красовского и других политиков «подозреваются ныне действующие и бывшие ответственные должностные лица государства: бывший помощник Президента Шейман, экс-министр внутренних дел Сиваков, бывший начальник службы безопасности Президента Васильченко, бывший командир воинской части 3214 Павличенко, которые, желая избежать ответственности, используя свое должностное положение, всячески препятствовали установлению истины по делу.

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновения бывшего оппозиционеров 18 декабря 2019 года, через два дня после того, как DW опубликовала интервью с Юрием Гаравским, в котором он признался, что весной и осенью 1999 года по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко — бывшего министра внутренних дел Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. По его словам, всех троих застрелил лично Павличенко.

Однако в марте 2020 года СК приостановил расследование.