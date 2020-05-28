Власти Японии будут платить туристам до $185 за каждый день нахождения в стране. Это будет делаться для увеличения турпотока после коронавирусной пандемии, информирует The Jakarta Post.

Всего на субсидии для туристов уже выделено $12,5 млрд. Эти деньги должны помочь возродить индустрию туризма, которая сильно пострадала из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что для экономики Японии туризм играет большую роль.

Иностранные туристы в Японии будут получать до 20 тысяч иен в сутки в качестве субсидий. По расчетам, такая сумма может покрыть половину расходов иностранцев во время их пребывания в Стране восходящего солнца. Ваучеры можно будет использовать в кафе, ресторанах и магазинах.

Новая программа должны быть внедрена в конце июля. Для получения субсидий туристы должны забронировать отель.