В Солигорске первыми начали посредством пикета собирать подписи за регистрацию кандидата в президенты представители инициативной группы Светланы Тихановской. Она жена ставшего за непродолжительное время популярным в стране автора ютуб-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского. Напомним: изначально баллотироваться в качестве кандидата в президенты планировал именно Сергей. Но так как он отбывал административный арест, необходимые документы на регистрацию его инициативной группы принесла в ЦИК его законный представитель- жена Светлана. ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Сергея Тихановсого, сослался, что на документах не было его личной подписи. После чего инициативная

группа приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Начал пикет работать 26 мая в сквере Семьи, Любви, Верности. Желающих подписаться за Светлану было поначалу так много, что они образовали длинную очередь. На следующий день, когда я побывала у пикета и находилась там по времени примерно час, длинной очереди к столу с подписными листами уже не наблюдалось, но люди с паспортами подходили один за другим практически без перерыва. Возраст их был самый разный.

Корреспондент «Народной Воли» побеседовала с некоторыми из них.

Виталий сказал, что ему слегка за 30. Имеет высшее техническое образование, но по

специальности устроиться не получилось. Поэтому трудится в качестве рабочего одного из Солигорских предприятий.

— Я пришел сюда, потому что надоела всеобщая зажатость. У нас фактически всем управляет один человек, диктует во всех сферах. И как людей лечить, и как коров доить, и как детей учить. А так не должно быть. Создается впечатление, что все вокруг него, жители страны — сплошь недотепы. Хочу, чтобы страна наконец-то стала успешно развиваться. Те же мэры должны избираться народом и быть подконтрольны именно ему, а не назначаться сверху.

— Я на пенсии уже несколько лет, — рассказывает одна из подписавшихся женщин. – Отдала свою подпись, потому что хочу, чтобы дети и внуки жили лучше и свободнее. Чтобы было у них больше возможностей реализовать себя. И не точил страх за то, что если открыто выскажут в адрес власти, начальства какое–то критическое замечание, то им это припомнят, к примеру, не продлят контракт. Да и сами заработки, пенсии у многих такие, что ограничивать себя людям приходится даже в насущных необходимостях.

Мужчина по виду средних лет, назвался Алексеем. Сказал, что его беспокоят проблемы в экономике, невнимание к потребностям людей.

— Кто там наверху задумывается о том, как живется обычному человеку? Я в данное время безработный. И не могу устроиться. А пособие по безработице такое, что если нет помощи со стороны, родственников – попросту ноги протянешь. Закон этот еще тунеядский возмущает.

— На мой взгляд, у нас человека ценят прежде всего не за его деловые качества, а за тотальную послушность власть предержащим. Инициатива скована. Люди боятся даже уже открыто свое мнение высказывать. Достало, – мнение Александра.

— Мне бы хотелось, чтобы мои подрастающие дети остались жить в Беларуси. Но если перемен не будет, здесь для них мало перспективы в профессиональном, личностном, материальном плане. Ловчить, угождать, – это не те качества, к которым надо стремиться, — резюмировала еще одна подписанка. И добавила, что считает: в стране, чтобы идти ей вперед в своем развитии должны быть иные методы и принципы управления государством.

Вряд ли большинство из тех, кто отдал подпись Светлане Тихановской, связывают свои надежды именно с ее именем — человеком в политике неискушенном, в общественном пространстве до недавнего времени совсем неизвестном. По крайней мере, вряд ли на данном этапе. Вероятно, подписи избирателей за ее регистрацию как кандидата в президенты прежде всего знак того, что эти люди не хотят мириться с положением дел в стране.

По мнению члена инициативной группы Татьяны Пасюк, собирающей эти подписи за Тихановскую на пикете в Солигорске, люди таким образом прежде всего выражают свое недоверие нынешнему главе государства и протестуют против непрозрачной процедуры подсчета голосов за кандидатов на выборах, при которой наблюдатели остаются в неведении, кому отдан голос в каждом конкретном бюллетене.

— За два дня на пикете подписались за Светлану Тихановскую 309 человек,- сообщила Татьяна Пасюк. И посетовала, что членов инициативной группы Тихановской в столице шахтеров всего трое. – Насколько мне известно, изначально от Солигорска в списке инициативной группы было 10 человек. Но получили удостоверение только трое. Работать придется интенсивно. Мы планируем провести пикеты также в населенных пунктах Красная Слобода, Старобине.

С 28 мая в том же сквере Семьи, Любви, Верности в Солигорске начинает функционировать пикет по сбору подписей в поддержку претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.

Похоже, президентские выборы скучными не будут.