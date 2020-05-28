В ООН призвали власти Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с домашним насилием

В ООН призвали Верховную Раду Украины ускорить ратификацию Стамбульской конвенции – договора Совета Европы о борьбе с насилием против женщин, включая домашнее насилие. Таким образом, в ООН фактически выразили поддержку 25 тысячам украинцев, подписавшим соответствующую петицию к президенту Украины.

«Насилие в отношении женщин и девушек – это не только нарушение прав человека. Оно разрушает жизнь женщин и их близких по всей стране. В Украине женщины составляют 86 процентов жертв изнасилований и 78 процентов жертв домашнего насилия», – говорится в заявлении ООН. Его авторы призвали Верховную Раду Украины ускорить ратификацию Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для ликвидации гендерного насилия.

Масштабы домашнего насилия резко возросли в условиях самоизоляции в связи с пандемией. В ООН отмечают, что COVID-19 сблизил многие семьи, но некоторые, наоборот, разъединил. Стресс, отчасти связанный с ростом безработицы и финансовыми проблемами, также стал причиной проявления агрессии.

Еще в 2017 году Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Украине взять на вооружение Стамбульскую конвенцию. В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета и высказалось в пользу введения уголовной ответственности за домашнее насилие и за ускорение ратификации Стамбульской конвенции.

Однако пока это так и не выполнено, а случаи насилия против женщин участились, в том числе кибернападки на женщин-политиков и правозащитниц.

«Толерантность к таким проявлениям насилия способствует закреплению неравенства между мужчинами и женщинами, а также распространению гендерных стереотипов. Такое отношение воспринимается как оправдание дискриминации в отношении женщин…», – говорится в заявлении ООН.