Бывший личный повар рассказал о вкусовых пристрастиях королевы Великобритании. Информация появилась на Daily Mail.

По словам Даррена Макгрэди (Darren McGrady), Елизавета II любит креветки, которые ловят в графстве Ланкашир: с этим морепродуктом ей часто подают бутерброды. «Это маленькие коричневые креветки, которые маринуют в секретном остром масле», — рассказал повар.

Кроме того, стало известно, что королеве не нравится вкус чеснока, поэтому его никогда не добавляют в готовящиеся для нее блюда.

Отмечается, что все растительные продукты для Елизаветы II выращиваются в поместьях королевской семьи, в частности, в шотландской резиденции Балморал.

Макгрэди также рассказал, что его работа в Букингемском дворце значительно отличалась от работы в любом престижном ресторане или отеле, поскольку каждая позиция меню должна была соответствовать предпочтениям королевы.

В сентябре 2019 года журналисты уличили Елизавету II в любви к вредной еде. Выяснилось, что она часто ест традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс, состоящее из жареной картошки и рыбы. По информации СМИ, любимое блюдо королевы — шоколадный бисквитный торт.