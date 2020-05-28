Журнал «Forbes Украина» впервые с 2016 года составил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины, бывший президент страны Порошенко занял третье место.

Лидером топ-100 стал магнат Ринат Ахметов. По оценке журнала, его состояние составляет $2,8 млрд.

На втором месте с состоянием в $1,4 млрд бизнесмен и владелец «Интерпайпа» Виктор Пинчук.

Экс-президент Украины Петр Порошенко занял третье место. Его состояние журнал также оценил в $1,4 млрд.

«Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же «Forbes Украина» оценил состояние Порошенко в $750 млн.», — отмечают авторы рейтинга.

1 августа 2019 года Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело в отношении Петра Порошенко. Его подозревают в хищениях в армии и выводе средств в офшоры.

8 апреля 2020 года против Порошенко было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении им противоправных действий при назначении судей Верховного суда. На данный момент экс-президент Украины является фигурантом более чем 15 уголовных дел, которые возбуждены по фактам легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, госизмены. По большинству из этих дел Порошенко проходит свидетелем.

Петр Порошенко — украинский государственный и политический деятель, предприниматель, юрист. В 2012 году он занимал должность министра экономического развития и торговли Украины. С 2014 по 2019 год Порошенко был президентом страны.