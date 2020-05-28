Смерть 70-летней пенсионерки из деревни Пудовня Дрибинского района от коронавирусной инфекции стала первым подобным случаем в Могилевской области. Подтвержден он районным центром гигиены и эпидемиологии.

Медики отмечают, что женщина была больна сахарным диабетом и имела сопутствующие ему хронические заболевания.

Как удалось выяснить журналистам, пенсионерка проживала одна и обратилась к врачам слишком поздно, считая, что у нее обычная простуда. В Могилеве, куда ее госпитализировали, она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, однако это не помогло – на прошлой неделе она умерла.

По мнению местных жителей, коронавирус в деревню могли принести гастарбайтеры, вернувшиеся из России.

Интересно, что еще 13 мая в Дрибинском центре гигиены и эпидемиологии сообщали об отсутствии в районе случаев коронавируса. Не секрет, что областные власти крайне неохотно говорят с журналистами на подобные темы, избегая называть точные цифры заражения. К примеру, 21 мая начальник Могилевского областного управления охраны здоровья Александр Старовойтов, говоря о больных COVID-19, отметил только, что их количество «достаточно большое». В Кричеве тема пандемии коронавируса в госСМИ, словно по мановению волшебной палочки, постепенно сошла на нет.

Напомним, по данным Минздрава, на 28 мая в стране зарегистрированы 39 тысяч 858 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 902 больше, чем днем ранее). Умерли 219 человек (рост на пять человек за сутки). Выздоровели и выписаны 16 тысяч 660 пациентов.

В мире на этот день зарегистрировано 5 738 043 подтвержденных случая заражения COVID-19. За сутки увеличение составило 1,86% (105 005 положительных тестов). Всего с этой инфекцией умерло 357 278 человек, за предыдущие сутки – 5 207.