Минздрав внес изменения в перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов. Постановление ведомства 28 мая опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале, пишет Mlyn.by.

В частности, в документе прописано, что школьники с COVID-19 освобождаются от выпускных экзаменов до выздоровления и окончания срока самоизоляции.

Такие же меры будут применяться и в отношении учеников, у которых среднетяжелое течение бронхиальной астмы. Экзамены перенесут и для тех, у кого атопический дерматит с тяжелым течением, которого ранее не было в списке. Таких школьников также допустят к сдаче предметов после окончания обострения.

Ранее от экзаменов на два месяца освобождались все школьники с черепно-мозговой травмой без последствий. Теперь же введена градация. Школьники с легкой формой освобождаются от экзаменов по-прежнему на 2 месяца, с ЧМТ средней степени тяжести — на 4 месяца, а с тяжелой ЧМТ — на полгода.

Изменения коснутся и детей с злокачественными новообразованиями. Раньше они освобождались от экзаменов на год после окончания химиолучевой терапии при наступлении ремиссии. Теперь — до перевода в третью клиническую группу (по онкологической классификации, это лица с доказанными злокачественными опухолями, которые окончили радикальное лечение и находятся в ремиссии).

Также 28 мая вышло постановление Минобразования. В нем говорится, что сведения об учащихся (инфицированных COVID-19, находящихся на самоизоляции) в местные учреждения и органы образования будут предоставлять центры гигиены и эпидемиологии.