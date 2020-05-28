Любой белорус сможет стать владельцем автозака. И что с ним можно делать?

На сайте «Белспецконтракта» выставлены на продажу три милицейских спецавтомобиля МАЗ. Цена каждого из них составляет 10,1 тыс. рублей, или около 4 тыс. долларов.

Два автозака выпустили в 2006 году. У них больше 160 тыс. километров пробега.

Еще один автомобиль 2010 года выпуска с пробегом почти 230 тыс. километров.

Степень износа у них 90%.

Ограничений по использованию автозаков нет. Так что, на них можно как ездить на дачу, так и поставить их в качестве автолавки на какой-нибудь Октябрьской или Зыбицкой в Минске. Можно и туристические поездки организовать.