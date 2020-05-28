С 1 июня владельцам автомобилей, паркующихся на минских газонах, будут выставлять счет за испорченное благоустройство. Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально», сообщает «Минск-Новости».

Уточняется, что к такой мере в столице решили прибегнуть из-за многочисленных обращений жителей, возмущенных тем, что водители транспортных средств, нарушая правила парковки, портят газоны.

Разработан следующий регламент. Предприятия, на обслуживании которых находятся зеленые зоны, будут отправлять в РУВД фотографии с фактами парковки на них, а также информацию о месте, дате и времени правонарушений. Найдя водителя, правоохранители сообщат сведения о нем в организацию, газон которой пострадал, а специалисты рассчитают сумму ущерба и направят виновному претензию. Если человек откажется возмещать ущерб, разрешать ситуацию будут в судебном порядке.

В свою очередь сотрудники РУВД привлекут нарушителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, которыми запрещаются остановка и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями.

Как рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова, хотя в большей степени проблема парковки на газонах актуальна для дворов, территории, за которые отвечают озеленители, тоже страдают. В основном те, что прилегают к рынкам и другим популярным торговым объектам. По ее мнению, новый регламент поможет службам более четко взаимодействовать с правоохранителями в этой области.