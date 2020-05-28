Всего за один день Госстандарт запретил продажу в Беларуси 11 наименований детских книг из России. Под запрет в попали и русские народные сказки, и детская энциклопедия, и многие другие книги.

Госстандарт провел массовую проверку детской литературы в результате чего всего за один день вынес 11 предписаний о запрете к реализации на территории Беларуси.

В реестр опасной продукции, например, включены русские народные сказки из серии «З любимых сказки» ООО «Издательский дом «Проф-Пресс», а также любимые детские классики, рассказы о животных Михаила Пришвина. Кроме того, под запрет попали детские энциклопедии «Животные», «Домашние животные», «Что? Где? Почему?».

Как отмечает Госстандарт, предписания в отношении детских книг из России приняты по причине их несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».