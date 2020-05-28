Вслед за Минском, Слуцком, Солигорском, Барановичами, Могилевом люди выстраиваются в очередь, чтобы поставить свою подпись за выдвижение в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую.

По сути люди поддерживают ее мужа – блогера Сергея Тихановского (на фото), чью инициативную группу Центризбирком не зарегистрировал. Тихановский, который накануне регистрации инициативных групп побывал за свою общественную деятельность за решеткой, получает карт-бланш от своих сторонников. Некоторые из них также побывали «на сутках» за поддержку популярного блогера.

Нынешняя кампания по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты показывает, что протестные настроения против действующей власти выплескиваются посредством участия большого количества людей в предвыборных пикетах по всей стране.