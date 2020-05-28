Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН) заявил, что представители отраслевых органов госуправления потребовали от подведомственных предприятий срочно перевести текущие счета в государственные банки.

«Чиновники потребовали от предприятий перевести счета из частных банков в государственные. Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк», — говорится в заявлении БСПН, опубликованном в четверг.

В сообщении говорится, что в БСПН имеется копия распоряжения председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной, «в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня т.г.отчитаться о переносе счетов (в госбанки – ИФ)». Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. «В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства», — отмечается в заявлении.

«В этой связи руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу подобных действий экономических властей. Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19», — подчеркивают в БПСН.

Как сообщалось, аналогичное требование со стороны госорганов действовало в начале 2000-х годов. Впоследствии данное требование было отменено для соблюдения задекларированного в Конституции права равенства всех форм собственности.