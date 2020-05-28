ЦИК опубликовал информацию о состоянии счетов кандидатов в президенты Беларуси, предназначенных для финансирования избирательной кампании.

Больше всего средств к настоящему времени поступило в избирательный фонд Виктора Бабарико — 154,9 тыс. рублей. Израсходовано на избирательную кампанию уже 23,4 тыс. рублей.

Валерию Цепкало удалось собрать на своем счету 29,2 тыс. рублей. Потрачено 1,3 тыс.

Анна Канопацкая аккумулировала на президентскую гонку пока лишь 3 тыс. рублей. И успела потратить 2,4 тыс.

Всего 2 рубля на счету кандидата Андрея Дмитриева и 0 рублей у Сергея Черечня.