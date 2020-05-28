Будславского феста не будет. Торжества переносятся впервые за многие годы

День почитания иконы Матери Божией Будславской, поклониться которой 2 июля традиционно приходили многочисленные паломники-католики, в этом году не будет отмечаться по устоявшейся традиции.

Стало известно о переносе организованных празднований в агрогородке Бусдлав близ Мяделя по причине сложной эпидемиологической ситуации. 25 мая такое решение приняла Конференция Католических Епископов Беларуси, чрезвычайное совещание которой прошло в онлайн-формате. Глава Конференции архиепископ Тадеуш Кондрусевич пояснил, что, с учетом рисков заражения, костельные власти не могут благословить организацию массовых паломничеств, участники которых, как правило, ночуют в сельских школах, клубах, а также в домах сельчан.

Центром празднований всегда становится костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. На площади перед ним в разные годы на ночное богослужение собиралось от 25 до 40 тысяч верующих. Задолго до праздничного дня из разных городов Беларуси сюда выходят паломничества. Наиболее длинный путь проходят католики из Бреста и Баранович. Приезжают и иностранцы. К примеру, были здесь многочисленные польские байкеры.

В этом году торжества в Будславе пройдут на приходском уровне, посетить их смогут все желающие.

Будславский фест включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Икона Матери Божией Будславской также является объектом почитания и верующих православной конфессии.