День почитания иконы Матери Божией Будславской, поклониться которой 2 июля традиционно приходили многочисленные паломники-католики, в этом году не будет отмечаться по устоявшейся традиции.

Стало известно о переносе организованных празднований в агрогородке Бусдлав близ Мяделя по причине сложной эпидемиологической ситуации. 25 мая такое решение приняла Конференция Католических Епископов Беларуси, чрезвычайное совещание которой прошло в онлайн-формате. Глава Конференции архиепископ Тадеуш Кондрусевич пояснил, что, с учетом рисков заражения, костельные власти не могут благословить организацию массовых паломничеств, участники которых, как правило, ночуют в сельских школах, клубах, а также в домах сельчан.

Центром празднований всегда становится костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. На площади перед ним в разные годы на ночное богослужение собиралось от 25 до 40 тысяч верующих. Задолго до праздничного дня из разных городов Беларуси сюда выходят паломничества. Наиболее длинный путь проходят католики из Бреста и Баранович. Приезжают и иностранцы. К примеру, были здесь многочисленные польские байкеры.

В этом году торжества в Будславе пройдут на приходском уровне, посетить их смогут все желающие.

Будславский фест включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Икона Матери Божией Будславской также является объектом почитания и верующих православной конфессии.

Будславского феста не будет. Торжества переносятся впервые за многие годы

Будславского феста не будет. Торжества переносятся впервые за многие годы

Будславского феста не будет. Торжества переносятся впервые за многие годыБудславского феста не будет. Торжества переносятся впервые за многие годы

Будславского феста не будет. Торжества переносятся впервые за многие годыБудславского феста не будет. Торжества переносятся впервые за многие годы

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