28 мая на трех пикетах в областном центре было собрано более тысячи подписей за ее выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси.

Она посетила мемориал «Стражам границ» и опубликовала в интернете поздравление пограничникам в день их профессионального праздника.

Дорогие наши пограничники! С профессиональным праздником! 💐 Опубликовано Анной Канопацкой Четверг, 28 мая 2020 г.

Как сообщает по своим информационным каналам в социальных сетях сама Канопацкая, в Минске с 29 мая у ее инициативной группы начнет работать второй штаб.