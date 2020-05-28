Александр Лукашенко раскритиковал позицию официальных лиц Словакии в отношении своего посла в Беларуси

Это произошло 28 мая во время встречи президента с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в Беларуси Велько Ковачевичем по случаю завершения дипломатической миссии последнего в нашей стране.

Участие посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в торжествах по случаю 75-летия Великой Победы 9 мая в Минске имело для дипломата негативные последствия на родине. Он объявил о своей отставке после того, как МИД страны потребовал объяснений, почему он это сделал.

Внешнеполитическое ведомство Словакии утверждает, что «посол нарушил основные принципы коммуникации с центральным аппаратом, не проконсультировав заблаговременно свое участие в праздновании в Минске окончания Второй мировой войны (в Европе)». Якобы министерство иностранных дел страны узнало о присутствии посла Мигаша на параде в столице Беларуси только из средств массовой информации.

«Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, боле того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку», – сказал Александр Лукашенко сербскому послу.

Белорусский руководитель отметил, что посол Словакии вырос в семье патриота, его отец боролся с нацизмом, был партизаном, о чем сам дипломат неоднократно говорил. «Это то же самое, как если бы сербский посол пришел на подобное мероприятие, а его наказали. Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма», – выразил свое мнение белорусский руководитель.

Йозеф Мигаш, которому сейчас 66 лет, в 1998–2002 годах был председателем Национального Совета Словацкой Республики. В 1998–1999 годах исполнял обязанности президента страны. Был послом в Украине, России. С февраля 2016 года занял пост посла в Беларуси.

Доводы Мигаша о своей отставке были восприняты МИД страны как выражение политической позиции в отношении нового правительства Словакии.