Об этом сообщает Белгидромет.

29 мая погодные условия в стране будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку республики пройдут дожди, временами сильные, грозы. Утром и днем на большей части территории также пройдут дожди, местами – грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый, ночью по юго-востоку, днем во многих районах страны – сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7–+13°С, максимальная днем +13–+18°С, по юго-востоку – +19–+23°С. Атмосферное давление будет падать.

30 мая Беларусь окажется под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, перемещающегося с Черного моря на Брянскую область России. Ожидается облачная погода. На большей части территории республики пройдут продолжительные дожди, днем по юго-восточной половине местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, ночью местами по западу, днем на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8–+15°С, максимальная днем +13–+20°С, по северо-востоку республики воздух прогреется до +23°С.

31 мая погоду в республике продолжат формировать атмосферные фронты. Ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Временами пройдут дожди, ночью местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8–+15°С, максимальная днем +15–+20°С, по северу воздух прогреется до +22°С.