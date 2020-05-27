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Беларусь испытывает на себе давление сразу нескольких негативных факторов, с учетом которых и ожидается снижение экономики.

— Прежде всего, это шок от падения цен на нефть, который произошел в начале 2020 года, а также шок из-за снижения поставок сырой нефти, — отметила во время онлайн-презентации экономического обзора экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.

Еще один существенный шок — влияние пандемии.

— До сих пор воздействие, вызванное пандемией, продолжается, в результате чего наблюдается существенное снижение деловой активности в странах — основных торговых партнерах Беларуси, прежде всего России и Евросоюзе, — сказала экономист ВБ.

Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Беларуси снизится на 4% по сравнению с прошлым годом, инфляция в годовом выражении составит 8,4%, дефицит счета текущих операций — 5,8% ВВП, дефицит консолидированного бюджета сложится в размере 3,1% ВВП, а госдолг (в расширенном определении) вырастет до 55,2% ВВП с 43,7% ВВП — в 2019-м.

— Восстановление будет постепенным и очень умеренным, — предупредила Марина Сидоренко.

В 2021 году, по прогнозу Всемирного банка, рост ВВП будет низким и составит 1%, в 2022 году — 1,2%.

И этот, по словам Марины Сидоренко, довольно оптимистичный прогноз, который предполагает, что во второй половине года, в четвертом квартале и в начале 2021 года начнется восстановление экономического роста в Европейском союзе и в России.

Но если, например, коронавирусная инфекция продолжит распространяться и экономики стран, которые являются основными торговыми партнерами Беларуси, не смогут оперативно восстановиться, это может создавать риски для пересмотра или даже ухудшения прогноза на 2020 год, пояснила Марина Сидоренко.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА