Беларусь испытывает на себе давление сразу нескольких негативных факторов, с учетом которых и ожидается снижение экономики.

— Прежде всего, это шок от падения цен на нефть, который произошел в начале 2020 года, а также шок из-за снижения поставок сырой нефти, — отметила во время онлайн-презентации экономического обзора экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.

Еще один существенный шок — влияние пандемии.

— До сих пор воздействие, вызванное пандемией, продолжается, в результате чего наблюдается существенное снижение деловой активности в странах — основных торговых партнерах Беларуси, прежде всего России и Евросоюзе, — сказала экономист ВБ.

Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Беларуси снизится на 4% по сравнению с прошлым годом, инфляция в годовом выражении составит 8,4%, дефицит счета текущих операций — 5,8% ВВП, дефицит консолидированного бюджета сложится в размере 3,1% ВВП, а госдолг (в расширенном определении) вырастет до 55,2% ВВП с 43,7% ВВП — в 2019-м.

— Восстановление будет постепенным и очень умеренным, — предупредила Марина Сидоренко.

В 2021 году, по прогнозу Всемирного банка, рост ВВП будет низким и составит 1%, в 2022 году — 1,2%.

И этот, по словам Марины Сидоренко, довольно оптимистичный прогноз, который предполагает, что во второй половине года, в четвертом квартале и в начале 2021 года начнется восстановление экономического роста в Европейском союзе и в России.

Но если, например, коронавирусная инфекция продолжит распространяться и экономики стран, которые являются основными торговыми партнерами Беларуси, не смогут оперативно восстановиться, это может создавать риски для пересмотра или даже ухудшения прогноза на 2020 год, пояснила Марина Сидоренко.