27 мая в начале первого ночи спасатели получили сигнал о пожаре в деревне Браково Слонимского района.

В это время Виталий Мельник увидел пламя в соседском доме и бросился на выручку. В задымленном помещении он обнаружил 51-летнего хозяина жилища и помог ему выбраться на улицу. Спасенный получил небольшие ожоги и от госпитализации отказался.