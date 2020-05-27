27 мая в Могилеве, также как перед этим в Минске и Барановичах, желающие поддержать выдвижение в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую выстраивались в очередь.

Снова главным действующим лицом на пикете выступал ее муж блогер Сергей Тихановский, которому не удалось зарегистрировать свою инициативную группу.

Предыдущий приезд блогера в Могилев завершился его задержанием. На этот раз он пользуется разрешенной возможностью пикетирования, чтобы общаться со своими сторонниками и вести с мероприятия прямую трансляцию в своем интернет-канале.

Также не зарегистрировавший свою инициативную группу Николай Статкевич анонсировал пикеты-митинги так называемых кандидатов протеста 31 мая в 12.00 одновременно во всех областных центрах и столице.