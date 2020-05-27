Министерство образования Республики Беларусь внесло изменения в учебный план общего среднего образования на предстоящий 2020/21 учебный год. Все нововведения прописаны в постановлении №83 от 06.05.20.

В новом учебном году, как сообщается, школьников ждет обновленная учебная программа. Основные изменения в учебном плане касаются количества учебных часов по некоторым предметам в 10 классе.

К примеру, с сентября 2020 года в белорусских школах «Черчение» будут изучать в 10-м классе. Изучение географии, при этом, перенесено в программу 9-го класса.

Нововведения также ждут и «Информатику». На базовом уровне в 10-м и 11-м классах ее будут изучать 1 час в неделю, а на повышенном — 3 часа в неделю.