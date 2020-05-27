Турция возобновляет авиасообщение с Беларусью с 1 июля, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на местную прессу. Правда, кого именно и на каких условиях будут пускать в эту страну, — всё еще не ясно.

— Пока Турция только опубликовала график открытия авиасообщения с другими странами. Но как и кто сможет приехать, надо ли будет сдавать предварительно тест на коронавирус и каковы будут условия нахождения? Пока ответов нет. Конечно, новость об открытии авиасообщения с Беларусью позитивная, но рано говорить о том, что туризм возобновится с 1 июля, — комментирует новость Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии.

Турция открывается для иностранцев с 1 июня. Первой страной, чьи граждане смогут её посетить, станет Северный Кипр. Затем — Болгария, Катар, Бахрейн, Греция. С 15 июня здесь ожидают туристов из Германии, Чехии, Швейцарии, Литвы, Японии, Польши и других стран. С 1 июля, кроме белорусов, в Турцию пустят граждан Китая, Швеции, Молдовы, Узбекистана и Украины. Россияне смогут посетить Турцию не раньше 15 июля.