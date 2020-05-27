Президент США Дональд Трамп пообещал через несколько дней объявить о мерах, которые США планируют принять против Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней», — заявил американский президент в ответ на вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Китая.

Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, идет ли речь о санкциях, но обещал, что это будет «нечто мощное».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин при помощи законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг. После этого в КНР отметили, что будут принимать контрмеры, если США продолжат подрывать интересы Пекина.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что США будут пересматривать подход к принципу «одна страна, две системы», если любое решение КНР затронет автономию и свободы Гонконга. Помпео также подчеркнул, что США осуждают внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей законопроекта о нацбезопасности Гонконга, так как это идет в обход законодательных процедур Гонконга.

По данным South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, который разработали специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность, предусматривая запрет на любые виды подстрекательства.