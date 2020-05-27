Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев попал в больницу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Уточняется, что Игнатьев, подавший в суд на президента России Владимира Путина, госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Экс-глава республики находится в тяжелом состоянии, у него высокий процент поражения легких. Его подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Иск об оспаривании досрочного прекращения полномочий Игнатьева поступил в суд 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня. Единственным ответчиком в иске указан глава государства. Позже Верховный суд вернул Игнатьеву исковое заявление, касающееся требований на дополнительные соцгарантии из-за частичной потери трудоспособности. Это первый случай, когда уволенный руководитель субъекта России пытается оспорить решение президента.

Михаил Игнатьев потерял свою должность 29 января в связи с утратой доверия. Этому предшествовало несколько скандальных заявлений политика. В частности, он призвал «мочить» критикующих власть журналистов и заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Он руководил регионом около десяти лет — с августа 2010 года.